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Günde bir kase tükettiğinizde etkisine inanamayacaksınız

Tahinin, kalp sağlığını korumadan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok faydası vardır. İşte kalsiyum kaynağı olarak bilinen tahinin vücudumuza saymakla bitmeyen faydaları...

20 Nisan 2018 Cuma 16:47
Günde bir kase tükettiğinizde etkisine inanamayacaksınız

Tahin, susam tohumunun ezilmesi ile elde edilir. Kalsiyum kaynağı olan tahin genellikle kahvaltılarda tüketilir.

Tahin bazı ülkelerde farklı amaçlarla da tüketilmektedir. Örneğin; Irak’ta susam yağı olarak kullanılan tahin, Hindistan’da ceviz ile karıştırılıp çerez olarak yenilir. İsrail ve Japonya’da ise genellikle sos olarak tüketilir. Ülkemizde ise genellikle tahin, pekmez ile kahvaltılarda tüketilir.

Tahin içeriğinde kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve çinko gibi minerallerle birlikte E vitamini de bulundurmaktadır. Bunların vücudumuza faydaları ise saymakla bitmez.

TAHİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?

- Tahin içermiş olduğu omega 3 yağ asitleri sayesinde, kalpte iltihaplara bağlı olarak gelişen kardiovaskuler hastalıkları önler.
- Tahin bağışıklık sistemini destekleyen demir, çinko, selenyum gibi minareler bakımından oldukça zengindir. Bu sayede günde bir kase tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Tahinin içerisinde bulunan yüksek kalsiyum kemik gelişimine katkı sağlar.
- Kolesterol seviyesini dengeler.
- Beyin sağlığı için ek takviyelerin başında gelir. Hafızayı kuvvetlendirir.
- Aynı zamanda tahin saçların hücre yapısını kuvvetlendirir ve cilde sürüldüğünde ışıltı sağlar.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:47
  1. tahin
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