Günde 3 saatten uzun süre aç kalmayın

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Dengeli beslenmenin ilk şartı, tüm besin gruplarından sofranızda bulundurarak çeşitliliği sağlamaktır. Özellikle ana öğünlerde süt ürünleri grubu, et ürünleri grubu, tahıllar ve meyve-sebze grubundan besinler bulunmalıdır. Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamayın! Vücudunuzun gece boyunca dinlenmiş ama aynı zamanda aç kalmış olması, metabolizma hızınızın düşmesine neden olur. Sabah kalkar kalkmaz bir saat içerisinde yapacağınız kahvaltı, vücudunuzun hızlı bir şekilde güne adapte olmasını sağlar.

Günü daha rahat geçirmek, açlık hissi olmadan günü bitirmek için 3 saatten uzun süre aç kalmamalısınız. Ayrıca 3 saatten uzun süre aç kalmamak, metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olur. Alkol ve sigara gibi vücudunuza zararlı alışkanlıklardan uzak durun! Vücudunuza zarar vermemek için kaçınmanız gereken maddelerin başında sigara gelir. Saçınızın dökülmesinden tırnaklarınızın incelmesine kadar birçok olumsuz etkisi olan sigara, vücudunuzun hızlı bir şekilde yaşlanmasına neden olur.

Porsiyon ölçülerinizi ayarlayın

Özellikle yüksek kalorili besinlerde porsiyon ölçülerinize dikkat edin. Eğer büyük tabaklar kullanıyorsanız, işe tabaklarınızı küçülterek başlayın. Ana öğünlerde yemeğe salata ve çorba ile başlayın. Dışarıda yemek yiyecekseniz, yemeğinizi bir arkadaşınızla paylaşmak veya küçük porsiyonlar sipariş etmek yararlı olabilir.

Vücut ağırlığının yaklaşık %75'i sudur. Sağlıklı beslenmenin en önemli parçası sudur. Su, metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık ürünler ve toksinlerin vücuttan atılmasına, sağlığın korunmasına katkıda bulunur.

Şekerli besinler, tuz ve rafine tahıl ürünleri tüketimini sınırlayın

Şekerli yiyecekler ve rafine tahıl ürünlerinin tüketimini azaltın. Tuz tüketiminizi sınırlayın ve rafine tahıl (beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz un) tüketmek yerine tam tahıl (esmer ekmek, bulgur, tam tahıllı ürünler) tüketiminizi arttırın.