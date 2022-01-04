  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Günde 3 saatten uzun süre aç kalmayın
Kadın - Aile

Günde 3 saatten uzun süre aç kalmayın

Sağlıklı ve doyurucu bir beslenme şekli yaratmak ve sürdürmek için işte sizlere bazı ipuçları...

Yeniakit Publisher
2022-01-04 13:00:00 - 2022-01-04 13:26:09
Günde 3 saatten uzun süre aç kalmayın

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Dengeli beslenmenin ilk şartı, tüm besin gruplarından sofranızda bulundurarak çeşitliliği sağlamaktır. Özellikle ana öğünlerde süt ürünleri grubu, et ürünleri grubu, tahıllar ve meyve-sebze grubundan besinler bulunmalıdır. Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamayın! Vücudunuzun gece boyunca dinlenmiş ama aynı zamanda aç kalmış olması, metabolizma hızınızın düşmesine neden olur. Sabah kalkar kalkmaz bir saat içerisinde yapacağınız kahvaltı, vücudunuzun hızlı bir şekilde güne adapte olmasını sağlar.

Günü daha rahat geçirmek, açlık hissi olmadan günü bitirmek için 3 saatten uzun süre aç kalmamalısınız. Ayrıca 3 saatten uzun süre aç kalmamak, metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olur. Alkol ve sigara gibi vücudunuza zararlı alışkanlıklardan uzak durun! Vücudunuza zarar vermemek için kaçınmanız gereken maddelerin başında sigara gelir. Saçınızın dökülmesinden tırnaklarınızın incelmesine kadar birçok olumsuz etkisi olan sigara, vücudunuzun hızlı bir şekilde yaşlanmasına neden olur.

Porsiyon ölçülerinizi ayarlayın

Özellikle yüksek kalorili besinlerde porsiyon ölçülerinize dikkat edin. Eğer büyük tabaklar kullanıyorsanız, işe tabaklarınızı küçülterek başlayın. Ana öğünlerde yemeğe salata ve çorba ile başlayın. Dışarıda yemek yiyecekseniz, yemeğinizi bir arkadaşınızla paylaşmak veya küçük porsiyonlar sipariş etmek yararlı olabilir.

Vücut ağırlığının yaklaşık %75'i sudur. Sağlıklı beslenmenin en önemli parçası sudur. Su, metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık ürünler ve toksinlerin vücuttan atılmasına, sağlığın korunmasına katkıda bulunur.

Şekerli besinler, tuz ve rafine tahıl ürünleri tüketimini sınırlayın

Şekerli yiyecekler ve rafine tahıl ürünlerinin tüketimini azaltın. Tuz tüketiminizi sınırlayın ve rafine tahıl (beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz un) tüketmek yerine tam tahıl (esmer ekmek, bulgur, tam tahıllı ürünler) tüketiminizi arttırın.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

3 saatte bir, birşey yemekle metabolizma hızlanır ama

Vücut hiç dinlenmeden çalışır ve çabuk yaşlanır en güzeli oruçta olduğu gibi uzun süre aç kalıp az veya normal bir yemek yemek ...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay