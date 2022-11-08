Günde 2 adet acı kırmızı biber yemenin bakın ne faydası var! Ömrünü uzatmak isteyen kullansın!

Kırmızı biber pek çok toplumda, özellikle de Uzak Doğu ve Doğa Asya toplumlarında yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Pek çok kullanıma sahip güçlü bir bileşik kaynağı olan kırmızı biber, kan dolaşımını hızlandırma ve vücuttaki asidi nötralize etme etkileriyle biliniyor. Bundan dolayı pek çok detoks planında kırmızı bibere yer veriliyor. Kırmızı biber hazımsızlık, titreme, gut, ateş, şişkimlik, boğaz ağrısı, hemoroid, menaroji (aşırı adet kanaması), mide bulantısı, tonsilit (bademcik iltihaplanması) ve difteri gibi çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmıştır.

"İçeriğindeki beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde metabolizmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyanlardan kanserden korunmaya özen gösterenlere herkes acı biberi rahatça tüketebilir" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan şu uyarıyı da ekledi: "Midesinde yanma ve ülser sorunu olanlar veya hemoroidden muzdarip olanlar hariç!" Beslenme ve Diyet Uzmanı Koçan, günde 2 adet acı kırmızı biber tüketmenin 5 önemli faydasını da şöyle sıraladı:

1-METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Acı biber tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor. Lifli yapısı ve acı etkisi bağırsakların çalışmasını sağlıyor ve kabızlığı önlüyor. Acı biber metabolizmayı hızlandırdığı için kilo kontrolü yapmak isteyenlerin de tüketmeyi düşünebileceği bir besin. Ancak aşırı tüketiminden kaçınmalı. Günde 2 adedi geçmemekte fayda var. Aksi halde fazlası, özellikle ülser varsa midede sorunlara neden olabiliyor.

2-KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Baharat olarak da yaygın kullanılan acı biber geniş bir fizyolojik ve farmakolojik etki yelpazesine sahip. Safra oluşumunu uyaran acı biber, kolesterolün vücuttan atılımı için önemli olan safra asitlerinin üretimini de artırıyor. Özellikle kötü kolesterol seviyesi bu sayede düşüyor.

3-VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Acı biberin içeriğindeki kapsaisin bileşiği bibere acı tadını vermesine karşın birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Tüm dünyada yetişebilen acı biber ayrıca vücudun vitamin, kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılıyor. Böylece vücut direncini artırmak ve vücudu hastalıklardan korumak mümkün hale geliyor.

4-AĞRIYI GİDERMEYİ SAĞLIYOR

Yapılan araştırmalar acı biberde kayda değer miktarda bulunan kapsaisinin, aynı zamanda etkili bir ağrı kesici özellik taşıdığını gösteriyor. Kapsaisinin krem şeklinde uygulanan formu da özellikle zona, fibromiyalji, kas ağrılarında, diyabetik hastalarda, ayak yanmalarında ağrı kesici olarak ağrılı bölgeye uygulanıyor ve uygulamadan birkaç gün sonra etkisini göstermeye başlıyor.

5-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Acı biber içeriğinde yüksek oranda beta karoten bulunduruyor ve bu sayede kansere karşı koruyucu etki sağlıyor. C vitamini ise vücut direncini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirip genel olarak hastalıklara karşı koruyucu bir şemsiye görevi görüyor.

Kırmızı Biberin Sağlığa diğer Faydaları

1. Tahrişi Önleyici Özelliklere Sahiptir

Vücudun herhangi bir yerinde beslenme, hastalık veya çevresel kirleticiler nedeniyle tahriş yaşanabilir. Kırmızı biber tahriş olan bölgedeki ateşi düşürebilir ve mide ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük ve ishali hafifletebilir.

2. Sinüsleri Temizler

Kırmızı biber, mevsimsel hastalık veya alerji nedeniyle biriken mukusun parçalanmasını ve hareket etmesini sağlayarak tıkanmış sinüslerin temizlenmesine yardımcı olur.

3. Mantar Oluşumunu Engeller

Zararlı organizmalara karşı savunma söz konusu olduğunda, kırmızı biber harika bir ev çözümüdür. Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda yapılan testler, kırmızı biberde bulunan bir bileşik olan CAY-1’in, 16 farklı mantarın gelişimini etkili bir şekilde baskıladığını ve hayvan hücrelerine zarar vermediğini göstermiştir.

4. Baş Ağrısını Hafifletir

Kırmızı biberin baş ağrısını hafifletme yeteneğinin, vücudun farklı bir bölgesinde bir ağrı tepkisi oluşturması ve böylece beynin dikkatini bu yeni bölgeye yönlendirmesi ile ilgili olabileceği düşünülüyor.

5. Sindirime Yardımcı Olur

Kırmızı biber etkili bir şekilde sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemini uyarır, enzim üretiminin akışını ve mide sularını arttırır. Bu da, vücudun yiyecekleri (ve toksinleri) metabolize etme kabiliyetine yardımcı olur. Kırmızı biber bağırsak gazını giderme konusunda da faydalıdır.

6. Kızarıklığı Giderici Özelliklere Sahiptir

Birçok sağlık rahatsızlığı vücutta şişlik ve kızarıklıkla sonuçlanır. Kırmızı biberin sistemik hücresel sıkıntıyı hafifletme kabiliyeti, onu harika bir bitki yapar.

7. Tükürük Üretimine Yardımcı Olur

Kırmızı biber, sindirimin önemli bir bileşeni olan ve optimum ağız sağlığını koruyan tükürük üretimini uyarır.

8. Kalp-Damar Sağlığını Geliştirir

Kırmızı biber damar sertliğini azaltmaya yardımcı olur, fibrinolitik (pıhtı eritici) aktiviteyi teşvik eder ve kalp krizi veya felç riskini arttıran kan pıhtılarının oluşumuna neden olan faktörleri önler.

9. Vücudu Temizlemeye Yardımcı Olur

Kırmızı biber kan dolaşımı uyarıcısı olarak bilinmektedir. Lenfatik ve sindirim ritimlerimizi yükseltir. Vücudun ısıtılmasıyla, temizlik süreci kolaylaştırılır. Ayrıca bir diğer önemli detoks süreci olan terlemeyi tetikler.

Limon suyu ve ile birleştirilen kırmızı biber çayı, tüm vücut detoksu için mükemmel bir sabah içeceğidir.

10. Eklem Rahatsızlığını Azaltır

Kapsaisin olarak adlandırılan bir madde açısından son derece zengin bir kaynak olan kırmızı biber, derideki kimyasal ajanları eklemin içine gönderir ve eklem rahatsızlığı için rahatlama sağlar. Bu nedenle eklem sertliği, eklem ağrısı sorunu olan birçok insan, kırmızı biber içeren kremler ve losyonlar kullanır.

11. Gıdaları Korumaya Yardımcı Olur

Kırmızı biber mükemmel bir koruyucudur ve bakterilerin gıdaları kirletmesini önlemek için geleneksel olarak kullanılmıştır.

12. Uzun Ömrü Teşvik Eder

Neredeyse yarım milyon insandan toplanan verileri kullanan bir araştırmada, baharatlı yiyecekler yiyenlerin, yemeyenlerden %14 daha uzun yaşama şansına sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar ayrıca Şili biberi tüketiminin solunum hastalığı, kalp sorunları ve kanserden kaynaklanan ölüm oranını azalttığını tespit etmiştir.

13. Sağlıklı Kiloyu Korumaya Yardımcı Olur

Quebec’te bulunan Laval Üniversitesi’ndeki bilim adamları, kahvaltıda kırmızı biber tüketmenin iştahı azalttığını ve gün boyunca daha az kalori alımına neden olduğunu tespit etti. Ayrıca, kırmızı biber büyük bir metabolik güçlendiricidir ve vücuttaki aşırı yağı yakmada yardımcı olur.

14. Kalp Sağlığını Destekler

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, kapsaisin’in ciddi kalp aritmilerini azalttığını ve kardiyak kan akışını iyileştirdiği tespit edilmiştir.

15. Diş Ağrısını Hafifletir

Kırmızı biber doğrudan ağrıyan dişe uygulandığında, diş ağrısına bağlı rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

16. Topikal Çözüm

Kırmızı biber lapası yılan ısırığı, romatizma, yara ve lumbago ya da bel rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılmıştır. Ancak etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

17. Yemeğin Lezzetine Lezzet Katar!

Bu söylem tamamen öznel ve hassas damaklara sahip olanlar aynı fikirde olmasa da, birçok kişi kırmızı biberin birçok yemeğin lezzetini arttırdığı konusunda hem fikirdir.