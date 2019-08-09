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Günde 1 litreden daha az su tüketirseniz; bakın neler oluyor?

İnsan bedeninin yüzde 65'i sudan oluşur. Sağlıklı bir beden için uzmanlar her gün en az 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğinin altını ısrarla çiziyor. Peki, günde 1 litreden az su tüketildiğinde vücudunuzda nelerin meydana geldiğini biliyor musunuz?

09 Ağustos 2019 Cuma 14:05
Günde 1 litreden daha az su tüketirseniz; bakın neler oluyor?

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazdır. Günde en az 2,5 litre su tüketerek kaybettiğimiz sıvıların yerini doldurabiliriz. Gün içerisinde ter ve idrarla tahmin ettiğimizden daha fazla sıvı kaybederiz. Kaybettiğimiz sıvıyı yerine koyamadığımızda ise ortaya çeşitli sağlık sorunları çıkar. İşte, günde 1 litreden az su tüketildiğinde meydana gelenler!

Beyin işlevleri etkilenir

Az su içmek vücudun potasyum ve sodyum dengesini olumsuz etkiler. Bu da beyin işlevlerinin ciddi şekilde yerine getirilememesine sebep olur.

Kabızlık sorunu

Su, vücudunuz için tahmin ettiğinizden çok daha kıymetlidir. Yeteri kadar su içmediğinizde katı atıkların bağırsaklardan geçmesi güçleşir. Bu da kabızlık ve hemoroit sorunlarını tetikler.

Kansere yol açabilir

Sağlıklı böbrekler için gün içinde en az 2,5 litre su içilmelidir. Bilim insanları yeterli miktarda su içilmediği taktirde mesane ve böbreklerde kanser görülme ihtimalinin arttığını belirtiyor.

Yüksek tansiyon

Vücutta yeterli miktarda su bulunmadığında vasopressin isimli bir hormon salgılanmaya başlar. Bu hormon damarların daralmasına yol açar. Damarlarda yaşanan sorun ise yüksek tansiyonu ve kalp hastalıklarını tetikler.

Ne yapmak gerekir?

Sağlıklı bir beden için aklınıza geldikçe su içmeyi bırakmalısınız. Her gün kaç litre su içtiğinizi mutlaka sayarak birçok hastalıktan kurtulacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bunun için içtiğiniz suyla ilgili not tutabilir ya da litrelik şişeler kullanabilirsiniz. Suyun tadı hoşunuza gitmiyorsa; salatalık, nane ya da çilekle suya aroma katabilirsiniz. Unutmayın, gün içerisinde tükettiğiniz çay, kahve ve diğer içecekler asla suyun yerini karşılamaz.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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