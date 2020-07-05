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Aktüel

GÜNCELLEME-Bebek'te tekne yangını

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-05 00:18:07 -
GÜNCELLEME-Bebek'te tekne yangını

İSTANBUL (AA) - Bebek'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından tekne battı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın çıktığı belirtilerek, olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Yaralı ve can kaybının olmadığı ifade edilen açıklamada, denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

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