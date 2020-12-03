  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 5 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 5 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

Cinayetten aranan zanlının ekibe ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı - Otelden kaçma anı güvenlik kameralarınca görüntülenen zanlı, av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalandı - Zanlıyla irtibatı olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı YENİ GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:17:37 -
GÜNCELLEME 5 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, saldırgan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Açılan ateş sonucu biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Otelden kaçan zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

- Av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalandı

Ekipler, zanlı Muhammet Karataş'ı Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

- Zanlıyla irtibatlı kişi gözaltına alındı

Bu arada, zanlıyla irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. Karataş'ın, Kahramanmaraş'a geldiğinde S.Ç'nin yanında 2-3 gün kaldığı öğrenildi.

- Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasında

Zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otelin kapısından koşarak çıkan şüphelinin kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay