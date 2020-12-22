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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Maltepe'de özel hastanede yangın
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Maltepe'de özel hastanede yangın

Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Maltepe Kaymakamlığı: - "8 yoğun bakım hastamız, dumandan etkilenmemeleri için çevre hastanelere sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. İlçemize geçmiş olsun" MALTEPE KAYMAKAMLIĞI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:46:27 -
GÜNCELLEME 3 - Maltepe'de özel hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdealtepe Akgüvercin Sokağı'ndaki özel hastanenin bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odadaki kanepenin alev alması sonucu yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan hastaneye gelerek incelemede bulunan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının hastanenin bodrum katındaki bir odada çıktığını söyledi.

Yangın sonucu yoğun duman oluştuğunu ve bazı personelin dumandan etkilendiğini aktaran Dallı, "Etkilenenlere oksijen takviyesi yapılıyor. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar tedbiren ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. İtfaiyenin incelemesi sürüyor." dedi.

- 8 yoğun bakım hastası çevre hastanelere sevk edildi

Maltepe Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "İdealtepe mahallemizdeki bir özel hastanenin zemin katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimizce söndürüldü. 8 yoğun bakım hastamız, dumandan etkilenmemeleri için çevre hastanelere sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. İlçemize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

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