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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

Cinayetten aranan zanlının polis ekiplerine ateş etmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı - Zanlının otelden kaçış anları güvenlik kamerasınca görüntülendi YARALI POLİSİN ŞEHİT OLMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:55:07 -
GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki bir cinayetten aranan M.K'nin (22) eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otelden kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapılıyor.

- Zanlının kaçışı güvenlik kamerasında

Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

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