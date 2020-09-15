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Aktüel GÜNCELLEME 2-İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Aktüel

GÜNCELLEME 2-İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

ÖLENLERİN KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-15 02:34:01 -
GÜNCELLEME 2-İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren ve burada hayatını kaybeden kişilerin Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) olduğu belirlendi.

Kuyudan yaralı olarak son çıkarılan Şahin Vural'ın (35) ise Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Sarıbaş ve Yenidünya'nın kuyuya kaçak kazı sırasında indirilen jeneratörün dumanından zehirlendikleri iddiasında bulunuldu.

Efes Antik Kenti yakınında Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu ve kuyudaki gazdan zehirlenmiş, fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkarak Selçuk Devlet Hastanesine başvurmuştu.

Türkeç ve Kutlu'nun kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kuyudaki 2 kişinin cesedine ulaşılmış, bir kişide yaralı olarak kurtarılarak tedaviye alınmıştı.




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