  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME 2- Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:19:15 -
GÜNCELLEME 2- Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Amini, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve hastaneden 100 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Saldırıda 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade eden Amini, hayatını kaybeden ve yaralananların arasında hastanede tedavi gören kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı