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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Şişli'de bir rezidansta 3 kişi silahla yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Şişli'de bir rezidansta 3 kişi silahla yaralandı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:24:08 -
GÜNCELLEME 2 - Şişli'de bir rezidansta 3 kişi silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir rezidansta silahla yaralanan yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Mecidiyeköy'deki bir rezidansta kalan 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.40 sıralarında Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelde silahla yaralama ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olayın, odada bulunan kişinin silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu kişinin elinden, içeride bulunan iki kadının da çeşitli yerlerinden hafif yaralandığı bildirildi.

Polisin, olayda kullanılan silahı muhafaza altına aldığı, yaralanan 3 kişinin de turistik amaçlı Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.

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