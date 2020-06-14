GÜNCELLEME 2 - Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı
Gözaltındaki 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor BİR ŞÜPHELİNİN DAHA GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
SAKARYA (AA) - Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Demirtaş ve eşi aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.