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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı

Denizde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışması devam ederken, kaybolan kişilerin ailelerinin sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ FATMA AKSAL'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:06:56 -
GÜNCELLEME 2 - Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde 4 kişiyi taşıyan balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknede bulunanlardan Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başardı. Erden, sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erden'in ihbarı sonrası çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan kişilerden Uğur Soydan'ı kurtardı.

Ekipler, diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

- Çalışmalara helikopter de katılacak

Öte yandan bölgede çalışmaları takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılarak bota alınan Soydan'ın bilincinin açık olduğu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Canalp, şu bilgileri verdi:

"Amatör balıkçı 4 vatandaşımız, denize balık tutmak amacıyla açılıyorlar. Maalesef bir süre sonra binmiş oldukları tekne alabora olmak suretiyle kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda, kazazedelerden Murat Erden yüzerek kıyıya ulaşmıştır. Kazayı haber vermesinden hemen sonra da ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır.

Şu anda hali hazırda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 6 teknemizle arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Gene gece saatilerinde de arama kurtarma faaliyeti icra edebilecek bir helikopterimiz için bir görevlendirme yapılmıştır. Yine aynı şekilde dalış timimiz de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere bölgeye intikal etmiştir."

AFAD, jandarma ve polisin de arama kurtarma çalışmasına karadan katıldığını aktaran Canalp, "Karadan bir mobil radarımız ve sivil balıkçı teknelerimiz de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın koordinesinde arama faaliyetlerimize destek vermektedir." diye konuştu.

- "Dualarımız onlarla beraber"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Sahil Güvenlik Komutanlığına gelerek arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kalan 2 kişinin de kurtarılması için devletin, tüm imkanlarını kullandığını anlatan Aksal, "Dualarımız onlarla beraber, devletimiz her türlü imkanı kullanarak onları arıyor. İnşallah en kısa zamanda iyi haberler alacağız." dedi.

Aksal, Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde, kaybolan yakınlarından gelecek haberi bekleyen endişeli ailelerle de görüştü.

Yakınlarını beklerken gözyaşı döken aileleri teselli eden Aksal'ın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ekipler, Uğur Soydan'ın kurtarıldığı noktada arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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