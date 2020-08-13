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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi

CENAZELERİN DEFNEDİLDİĞİ BİLGİSİ VE YAKINLARININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-13 20:00:19 -
GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Abdülaziz Bakış'ın (23) kullandığı otomobil, İkiağız Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

Kazada, sürücüyle birlikte kardeşleri Sara (10) ve Zeynep Bakış (7) yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan 3 kardeşin cansız bedenleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler İkiağız Mahallesi'ne getirildi.

3 kardeşin cenazeleri kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bakış kardeşlerin vatani görevini yapan kardeşleri Hüseyin Bakış, dün abisi Abdülaziz Bakış'ı aradığını ve görüştüğünü söyledi.

Abdülaziz'in sözleşmeli er sınavını kazandığını ve yarın görev yeri olan Isparta'ya gitmeye hazırlandığını anlatan Bakış, "Dün bana telefonda, 'Ben göreve gidiyorum, şehit olursam annem, kardeşlerim sana emanet' dedi. Şehit olmak istiyordu. Yarın görevine başlayacaktı, eşyalarını bile hazırlamıştı ama nasip olmadı. Ben abimin görevini yerine getireceğim." diye konuştu.

Amca Halil Bakış ise yetkililerin sulama kanalları çevresinde daha fazla önlem almasını talep etti.

Yeğenlerini kaybetmenin acısını yaşadığını aktaran Bakış, "Yeğenim sözleşmeli er olarak yarın görev yerine gidecekti. Dün görüştüm ve bana gideceğini söylemişti. Kız kardeşlerini markete götürürken bu elim kaza meydana geldi. Ben hepsinin şehit olduğunu düşünüyorum. Devletimizin de bu sözleşmeli er olmaya hak kazanan yeğenime sahip çıkmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

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