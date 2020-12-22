GÜNCELLEME 2 - Maltepe'de özel hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdealtepe Akgüvercin Sokağı'ndaki özel hastanenin bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odadaki kanepenin alev alması sonucu yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada hastaneye gelerek incelemelerde bulunan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının hastanenin bodrum katındaki bir odada çıktığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın sonucu yoğun duman oluştuğunu ve bazı personellerin dumandan etkilendiğini aktaran Dallı, "Etkilenenlere oksijen takviyesi yapılıyor. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar tedbiren ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. İtfaiyenin incelemesi sürüyor." ifadelerini kullandı.

