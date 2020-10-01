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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:44:18 -
GÜNCELLEME 2 - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KONYA (AA) - Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Muradiye K. (29), merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kiraladığı evde Yunus Bozdağ (26) ile yaşamaya başladı.

Muradiye K, yaklaşık 2 ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Bozdağ'dan şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırdı.

Ayrıldıktan sonra annesi ve kız kardeşiyle eşyalarını toplamak için tekrar eve gelen Muradiye K. ile Bozdağ arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Muradiye K, Bozdağ'ı göğsünden bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Muradiye K. olaydan kısa süre sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Zanlının, polisteki ifadesinde, "Yunus bana sürekli şiddet uyguluyordu. Eve eşyalarımı toplamaya geldiğimde, eşya paylaşımı yüzünden kavga ettik. Öldürme niyetim yoktu." dediği öğrenildi.

Muradiye K, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "Neden öldürdünüz." sorusuna, "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi darbetti. Kendimi koruma amaçlı bıçağı aldım. Pişmanım." dedi.

Zanlı, ''kasten adam öldürmek'' suçuyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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