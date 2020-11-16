  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü

ŞÜPELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:18:53 -
GÜNCELLEME 2 - Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde gece saatlerinde yerde yaralı bir kadının yattığına ilişkin ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, bir eğlence mekanında çalışan yaralı Elif Yakın'ın (24) göğsünden tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Yakın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı S.K'yi (18) gözaltına aldı.

Zanlının, zaman zaman birlikte yaşadığı iddia edilen Yakın ile önce telefonda tartıştığı, küfürleştiği ve daha sonra olay yerinde buluştuğu öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nereden nereye! Ali Babacan 'çomar'a kadar düştü
Gündem

Nereden nereye! Ali Babacan 'çomar'a kadar düştü

Muhaliflerin gözdesi olmak için aslı astarı olmayan çıkışlara imza atan Ali Babacan, millete 'çomar' diyerek hakaret eden Arif Kocabıyık'a k..
Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme
Dünya

Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemleri ile ilgili Rusya’dan açıklama geldi.
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay