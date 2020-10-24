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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Orman işçisi Ercan Özdemir: - "Yangın hala devam ediyor. Canımız yanıyor ve çok üzülüyoruz" - Köy sakinlerinden Murat Aslan: - "Burası coğrafi açıdan sıkıntılı bir bölge olduğu için maalesef yangın söndürülemiyor" RÖPORTAJ VE GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:52:22 -
GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme müdürlükleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Çalışmalara köylüler ve orman işçileri de katılıyor. Bölgeye ayrıca 9 ilden gönderilen yangın söndürme araçları ve 2 helikopterle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Yangın, zaman zaman yayla evlerinin bulunduğu bölgeye de yaklaşıyor.

Orman işçisi Ercan Özdemir, AA muhabirine, ormanda üretim yaparken duman görmeleri üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Yangının çıktığı yere geldiklerinde ekiplerin müdahaleye başladığını gördüklerini belirten Özdemir, "Biz de söndürme çalışmalarına katıldık. Hala da çalışmalara devam ediyoruz. Var gücümüzle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Yangının halen sürdüğüne işaret eden Özdemir, "Canımız yanıyor ve çok üzülüyoruz. Bu ormanlar bizim geçim kaynağımız, hepimizin ekmek teknesi. Canlılar yok oluyor, ormanımız yok oluyor." diye konuştu.

Özdemir, bölgede bu mevsimde kullanılmayan yayla evlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Köy sakinlerinden Murat Aslan da yangının küçük çaplı olarak 3 gündür devam ettiğini söyledi.

Çeşitli bölgelerden gelen itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildiğini anlatan Aslan, "Burası coğrafi açıdan sıkıntılı bir bölge olduğu için maalesef yangın söndürülemiyor. Bunun için köylüler de ellerinden gelen desteği veriyor. Yetkililer yangını söndürmek için mücadele ediyor. İnşallah en kısa zamanda yangın söndürülür, biz de rahat bir nefes alırız." ifadelerini kullandı.


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