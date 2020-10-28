GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tercan ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Depremde herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını belirten Makas, "Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor." diye konuştu.



Vali Makas, AA muhabirine, ekiplerin yaptığı ilk çalışmada iki evde küçük çatlaklar oluştuğunun belirlendiğini vurgulayarak, "Ekiplerimizin şu ana kadar yaptığı çalışmalarda küçük çaplı hasar gören bina sayısının 10'a yükseldiği tespit edildi." ifadesini kullandı.