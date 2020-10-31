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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:32:23 -
GÜNCELLEME 2 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde ikamet eden R.A'nın (49) İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde gözaltına aldı.

R.A. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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