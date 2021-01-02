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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Ankara Valiliği: - "Olayla ilgili adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:51:24 -
GÜNCELLEME 2 - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler adli tıbba götürüldü.

Gençlerin, Şahinoğlu'nun oturduğu apartmanın kapalı otoparkında ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Şahinoğlu'nun 1,5 aylık ve 2,5 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

- İlk incelemeye göre alkol ya da karbonmonoksitten zehirlenme

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir."

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