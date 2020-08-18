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Aktüel GÜNCELLEME- Karaman'daki tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın tutuklandı eşi serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME- Karaman'daki tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın tutuklandı eşi serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:49:47 -
GÜNCELLEME- Karaman'daki tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın tutuklandı eşi serbest bırakıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.

Morcalı köyü yakınlarında yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri, katil zanlısı Seher E. ve eşi Oğuzhan E'yi gözaltına aldı.

Jandarmaya teslim olduktan sonra suçunu itiraf eden Seher E.'nin, ilk ifadesinde, öldürdüğü Ömer Köfün ile geçmişte arkadaşlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Aralarındaki bu arkadaşlığı eşinin öğrendiğini, bunun üzerine Köfün ile telefonda tartıştıklarını anlatan Seher E'nin, sinirlerine hakim olamayarak, Ömer Köfün'ün bulunduğu yere gittiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Seher E. ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Seher E, tutuklanırken eşi serbest bırakıldı.

- Olay

Karaman'da 16 Ağustos'ta yaşanan olayda, arkadaşlarıyla Karaman-Bucakışla yolu Morcalı köyü yakınlarında piknik yapan Ömer Köfün, yanlarına gelen Seher E. (26) tarafından tüfekle vurulmuş, Köfün olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Seher E, olayın ardından jandarmaya teslim olmuştu.

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