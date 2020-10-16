  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:04:55 -
GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 8 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürülmesiyle ilgili gözlatına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 gün önce yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Ergin Gök'ün (28) bulunması için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ergin Gök'ün son olarak Afşin ilçesi Çağılhan Mahallesi'nde D.I. (42) ile görüldüğünü tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), zanlının Adana'da olduğunu belirleyince İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, D.I'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden D.I'nın, çıkan tartışmanın ardından başından tabancayla vurduğu Gök'ün cesedini çuvala koyduğunu, daha sonra ormanlık alana atarak üstünü molozla kapattığını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, zanlının tarif ettiği ormanlık alanda yaptığı çalışmada, Gök'ün cesedine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gök'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Afşin'e getirilen D.I, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay