GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 8 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürülmesiyle ilgili gözlatına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 8 gün önce yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Ergin Gök'ün (28) bulunması için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Ergin Gök'ün son olarak Afşin ilçesi Çağılhan Mahallesi'nde D.I. (42) ile görüldüğünü tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), zanlının Adana'da olduğunu belirleyince İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.



Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, D.I'yı gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden D.I'nın, çıkan tartışmanın ardından başından tabancayla vurduğu Gök'ün cesedini çuvala koyduğunu, daha sonra ormanlık alana atarak üstünü molozla kapattığını söylediği öğrenildi.



Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, zanlının tarif ettiği ormanlık alanda yaptığı çalışmada, Gök'ün cesedine ulaştı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gök'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Afşin'e getirilen D.I, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



