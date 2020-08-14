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Aktüel

GÜNCELLEME- Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheliye tutuklama talebi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:44:51 -
GÜNCELLEME- Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL (AA) - Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken ve gözaltına alınan şüpheli Emre E. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, dün akşam saat 20.20 sıralarında, trafikte tartıştığı sürücü Sena K'ye saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre E'nin bu görüntülerinin sosyal medyada yer alması ve mağdurun şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Emre E., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var." yanıtını verdi.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emre E., "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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