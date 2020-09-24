GÜNCELLEME 2 - Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama

BAYBURT/ERZURUM (AA) - Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Erzurum Bayburt kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tüneli inşaatının Bayburt kesiminde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 11 yaralıya ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

- "Patlamanın etkisiyle bazı yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerinin ilk belirlemelerine göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada yaralananların hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Yine ekiplerin belirlemelere göre içeride mahsur kalan olmadığını belirten Epcim, alandaki çalışmaların yeni bir sıkıntı yaşanmaması için dikkatli şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Epcim, yaralıların sağlık durumuna ilişkin, "Patlamanın etkisiyle bazı yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu." bilgisini paylaştı.

Vali Epcim, olay yerindeki incelemelerinin ardından AA muhabirinin sorusu üzerine "Patlamada ilk belirlemelere göre 8 arkadaşımızın yaralı olduğu tespitini yapmıştık. Tünelde yapılan çalışmalarda yaralı sayısının 11 olduğunu belirledik ve 11 yaralımızın tamamı tünelden çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı." dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığına işaret eden Epçim, "11 yaralımızın içerisinde durumu çok ağır olan yok sadece bir arkadaşımızın diğerlerine nazaran durumu biraz daha ciddi. Tünel içinde de herhangi bir yaralımız yok, ekiplerimizin tüneldeki diğer çalışma ve incelemeleri ise sürüyor." diye konuştu.

Epçim daha sonra bölgeden ayrıldı.







