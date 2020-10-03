GÜNCELLEME - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
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ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan F.T, 1 Ekim'de Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kente getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ve sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından F.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin 4 yıldır firari olduğu öğrenildi.