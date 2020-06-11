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GÜNCELLEME - Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

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Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:50:53 -
GÜNCELLEME - Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve İstanbul'dan kente uyuşturucu getirip satan ve kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği "Bozok Narko-2" adı verilen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 3 otomatik av tüfeği, bir tabanca ve 20 mermi, bir kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 10 gram uyuşturucu ile uyuşturucu düzeneği ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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