  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Yozgat'ta otomobille taksi çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Yozgat'ta otomobille taksi çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:55:05 -
GÜNCELLEME - Yozgat'ta otomobille taksi çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobille taksinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hakkı Uyar idaresindeki 07 FK 686 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde, Ahmet Güneş'in kullandığı 66 T 0013 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi
Korona Virüs

Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Denizli’de İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda..
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü
Dünya

Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü

Brezilya'da koronavirüs aşı denemelerine katılan 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay