  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Yıldırım-4 operasyonu kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Yıldırım-4 operasyonu kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristin, TİKKO mensubu olduğu belirtildi TUNCELİ VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:05:13 -
GÜNCELLEME - Yıldırım-4 operasyonu kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte, 3 AK-47 piyade tüfeği, bir tabanca ile bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.

- Etkisiz hale getirilen terörist TİKKO mensubu

Valilikten yapılan açıklamada ise operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO (TKP/ML) mensubu olduğu belirtildi.

Operasyonda bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 EYP düzeneği, 10 kg patlayıcı madde, 1 patlamamış mühimmat, 3 kalaşnikof şarjörü,1 tabanca ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli'nin Ahpanos Vadisi'nde dün İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda da iki terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...
Siyaset

Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...

Bugünkü yazısında Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan..
Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı!
Dünya

Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı! "Bizden daha önemli"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet binasına yönelik baskınlarda bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve bazı eşyalarının çalındığını ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay