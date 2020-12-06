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Aktüel GÜNCELLEME - Yalova'da silahlı saldırı şüphelisinin gözaltına alınmasının ardından gerginlik yaşandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Yalova'da silahlı saldırı şüphelisinin gözaltına alınmasının ardından gerginlik yaşandı

İl Emniyet Müdürlüğü: - "Şüpheli, ailesi ve mahalle sakinleri tarafından mukavemette bulunulmuş, bu esnada 5 görevlimiz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmış, 2 ekip otosunda zarar meydana gelmiştir" YARALI VE GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, EMNİYETİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:37:59 -
GÜNCELLEME - Yalova'da silahlı saldırı şüphelisinin gözaltına alınmasının ardından gerginlik yaşandı

YALOVA (AA) - Yalova'da silahlı saldırı olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlik sırasında 5 polis hafif yaralandı, 2 ekip aracı hasar gördü.

Yalova'da önceki gün iki grup arasında yaşanan ve biri yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olaylarının şüphelisi Ü.B'nin yakalanması için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ü.B'nin yakalanmasının ardından, zanlı yakınları ile ekipler arasında gerginlik yaşandı. Polisler, olay sonrasında 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, gerginlik sırasında hafif yaralanan 5 polis memuru, Yalova Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 5 Aralık'ta F.Y'nin silahla yaralanmasının şüphelisi Ü.B'nin, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arandığı belirtildi.

Sonrasında yaşanan araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama olaylarının da zanlısı Ü.B'nin yakalanması amacıyla polis ekiplerince operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Ü.B'nin yakalanması sırasında şüpheli, ailesi ve mahalle sakinleri tarafından yakalanmasını engellemek amacı ile mukavemette bulunulmuş, bu esnada 5 görevlimiz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmış, 2 ekip otosunda zarar meydana gelmiştir. Polise mukavemette bulunan şahıslara kademeli olarak zor kullanılarak Ü.B. dahil 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturma devam etmekte olup, ayrıca şahıslara sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesi ile gerekli idari işlemler uygulanmaktadır."

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