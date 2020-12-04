GÜNCELLEME - Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ
YALOVA (AA) - Yalova'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, saldırı anı kameralarca kaydedildi.
Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki iş yerine silahla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Sokak girişindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iki kişinin tabancayla iş yerine ateş etmesi yer alıyor.
Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen C.A, Ç.Y, D.B. ve N.B'yi gözaltına aldı.