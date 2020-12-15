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Aktüel GÜNCELLEME - Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 01:58:55 -
GÜNCELLEME - Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tuşba olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


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