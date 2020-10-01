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Aktüel GÜNCELLEME - Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 11 kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 11 kişi öldü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:22:25 -
GÜNCELLEME - Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 11 kişi öldü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 146 noktada tespit edilen yangınlardan 116'sı söndürüldü, 30 noktada ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar sebebiyle 11 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 120 kişi tahliye edildi.

11 bin hektar alana yayılan yangınlar nedeniyle 250 bina zarar gördü.

Ukrayna polisi, yangınlara ilişkin 7 farklı soruşturma başlattı.

1500 işçi, 200 araç ve 3 yangın söndürme uçağının görev aldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

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