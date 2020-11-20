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Aktüel GÜNCELLEME - Tiflis'te el bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Tiflis'te el bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı

- SALDIRGANIN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:04:06 -
GÜNCELLEME - Tiflis'te el bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombasıyla, finans kurumuna girerek içerideki 9 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, el bombalı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiği, olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze de gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Polis yetkilileri, MBC mikro finans kurumunda 9 kişiyi yaklaşık 3 saat rehin alan saldırganın yakalandığını açıkladı.

Saldırganın parlamentonun olağanüstü toplanarak ülke genelinde kumarın yasaklaması, kamu bankalarının düşük faizle kredi vermesi ve ilaç firmalarına azami yüzde 10 kar hakkı verilmesi gibi "sosyal" taleplerde bulunduğu bildirildi.

Gürcistan'da 22 Ekim'de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmıştı. Bank Of Georgia'ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan Badri Esebua, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi de yanına alarak olay yerinden ayrılmış, daha sonra rehineleri serbest bırakarak kaçmıştı. Esebua halen aranıyor.



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