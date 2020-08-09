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Aktüel

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:53:48 -
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aşağıkalamış Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın, uzun uğraşlar sonucu ekiplerce kontrol altına alındı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangında 100 dönüm zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.



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