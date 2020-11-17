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Aktüel GÜNCELLEME - Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
Aktüel

GÜNCELLEME - Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti

Sivas Valisi Ayhan: "Kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" - "Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışmasıyla kısa sürede tespit edilmiştir" - Olayla ilgili 3 kişi yakalandı ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-17 02:08:43 -
GÜNCELLEME - Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu çevresinde yüksek sesli patlama olması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Sivas Valiliği Konutu yakınlarında meydana gelen patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu tespit etti.

Bu arada, çevredeki okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

- Ticari taksiyle kaçtılar

Şüphelilerin bölgeden bir ticari taksiyle uzaklaştığını tespit eden polisler, öncelikli olarak bu araca ulaştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliler Ayşegül T. (22), Çağla Nur S. (21) ve Lütfü E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

- "Patlama havai fişek kaynaklı"

Vali Ayhan ise olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayhan, olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı. Endişe edilecek bir durumun olmadığını belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Gece saatlerinde yoğun sesli havai fişek patlatması yaparak halkımızı infiale sevk eden şahıslar, Sivas Emniyetinin yoğun ve hızlı çalışması ile kısa sürede tespit edilmiştir. Şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Şehrimize geçmiş olsun."

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