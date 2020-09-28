  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Şişli'de iş yerinde patlama
Aktüel

GÜNCELLEME - Şişli'de iş yerinde patlama

Patlamanın ardından 2 kişinin iş yerinden kaçtığı tespit edildi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:51:37 -
GÜNCELLEME - Şişli'de iş yerinde patlama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polis, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.

İGDAŞ ekipleri, yaptığı incelemede, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmadığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı çalışma yaptıktan sonra bulduğu delilleri muhafaza altına aldı.

Ekipler, iş yerinde bulunan 2 kişinin patlama sonrasında kaçtığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerine, patlama sonrasında yere cam parçalarının düştüğü ve 2 kişinin koşarak olay yerinden kaçtığı yansıdı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı