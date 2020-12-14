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Aktüel GÜNCELLEME - Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
Aktüel

GÜNCELLEME - Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

Adliyeye sevk edilen şüpheli, ek gözaltı süresi kararı verilerek emniyete götürüldü ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:54:53 -
GÜNCELLEME - Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak kadını tehdit ettiği iddiasıyla yeniden yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, ek gözaltı süresi kararı verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E'nin, arkadaşı C.A'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B'yi gözaltına aldı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E'yi darbettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.H.B hakkında, yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

H.T.E'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, savcılığın ek gözaltı süresi kararı vermesi üzerine yeniden emniyete götürüldü. Şüpheli M.H.B'nin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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