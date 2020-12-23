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Aktüel GÜNCELLEME - Silivri'deki trafik kazası
Aktüel

GÜNCELLEME - Silivri'deki trafik kazası

YARALILARDAN 2'SİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:11:11 -
GÜNCELLEME - Silivri'deki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Silivri - Çerkezköy mevkisinde O.S yönetimindeki 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp tarlaya girdi ve takla attı.

Otomobildeki O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralandı.

Çerkezköy ve Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 53 yaşındaki N.T. ve 54 yaşındaki O.S. müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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