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Aktüel GÜNCELLEME - Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa O. tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa O. tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:00:43 -
GÜNCELLEME - Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa O. tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa O. tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca mağdur 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Musa O. hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda mahkemeden şüphelinin tutuklanması talebi üzerine toplanan mahkeme heyeti, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Zanlı Musa O. Siirt Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Siirt 1. Ağır Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

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