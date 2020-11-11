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Aktüel GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-11 06:09:32 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.

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