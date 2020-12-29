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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:56:15 -
GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'ta ağabeyi A.Y'yi (33) silahla yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli S.Y. (28), teslim olmak için polisi aradı.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerine teslim olan S.Y, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.Y, dün konuşmak için ağabeyi A.Y'nin (33) Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'taki iş yerine gitmişti. Çıkan tartışmada S.Y, ağabeyini silahla yaralayarak kaçmıştı.


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