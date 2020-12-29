GÜNCELLEME - Samsun'da sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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SAMSUN (AA) - Samsun'da sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T, sosyal medya üzerinden Y.S. (22) ve M.A.T. (19) ile tartıştı.
Bunun üzerine M.T, akrabası E.Ç'yi (30) de yanına alarak Selahiye Mahallesi Cevizlik Sokak'ta Y.S. ve M.A.T. ile buluştu.
Burada M.A.T, tabancayla ateş ederek E.Ç'yi diz kapağından yaraladı. E.Ç, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan zanlılardan Y.S. yakalandı. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.A.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan M.A.T'nin 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.