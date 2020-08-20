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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:26:56 -
GÜNCELLEME - Samsun'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

İlçedeki bir makine fabrikasında çalışan işçilerin içinde bulunduğu Tunahan Özen'in (23) kullandığı 55 AAY 600 plakalı minibüs, Çarşamba Terme kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürüklendikten sonra devrilen minibüsteki sürücü ile işçiler Gökhan Cebeci (25), Sefa Sarı (26), Saim Tarım (38), Özgür Gür (26), Erkan Öztürk (25), Emin Sürem (40), Murat Köse (32), Mhdnour Saleh (21), Hayati Alp (32), Ömer Can Günay (25), Muhammed Şamil Demirel (23), Ayhan Başar (48), Mümin Mutlu (27), Selim Demirbaş (38) ile Sedat Mert (30) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Terme ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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