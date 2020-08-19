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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, belediye meclis üyesi yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, belediye meclis üyesi yaralandı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:31:00 -
GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, belediye meclis üyesi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde darbedildikten sonra silahla ateş edilen kişi öldü, seken kurşunun isabet ettiği belediye meclis üyesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Canik Belediyesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedildi. Pompalı tüfekle ateş edilen H.Ü. yaralandı.

Bu sırada seken kurşun belediye önündeki çay ocağının yanında oturan Belediye Meclisi Üyesi C.G'nin bacağına isabet etti.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliler S.T. ve A.C'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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