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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

ÖLÜ VE YARALI İSİMLERİ İLE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:00:32 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-İzmit seferini yapan 54 BA 604 plakalı yolcu minibüsü, D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrilerek park halindeki hafif ticari araç ile iki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Çiğdem Canbaz'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Halis T. (58), Zehra B. (44), İsa B. (6), Emrah D. (32), Sevtaş O. (51), Alaattin D. (81), Serkan E. (24) ve yabancı uyruklu Tamaşa D. (46) hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Minibüste yolcu olarak bulunan ve kazayı hafif yaralı atlatan Serkan E, gazetecilere yaptığı açıklamada, minibüsün arka tarafında oturduğu sırada lastiğin patladığını belirterek, "Sesi de geldi zaten, sonra biraz sürüklendik, takla atmaya başladık. Araçta 8-10 kişi vardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, lastiği patlayan minibüsün devrilmesi ve iş yerindeki insanların yardıma koşması yer alıyor.

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