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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı

İSİMLER VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:03:29 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Türkçaybaşı Fuadiye Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında Seyfettin (45) ve kızı Rabia Su (4) Altın hayatını kaybetti, yaralanan Mirza Altın (10) hastaneye götürüldü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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