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Aktüel GÜNCELLEME - Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yapıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yapıldı

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetinin reddini talep etti - Reddihakim talebinin Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 15 Şubat'a erteledi DETAYLAR VE ERTELEME BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:01:42 -
GÜNCELLEME - Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Ceren Tunç, Pınar Gültekin ile Cemal Metin Avcı'nın 2,5 yıllık ilişkilerinin olduğunu bildiğini söyledi.

Pınar'ın kendisine "Ev kiramı Cemal ödüyor." dediğini ileri süren Tunç, "Pınar, bana 'Cemal, karısından çok korkuyor.' derdi. Açık açık tehdit ettim gibi cümleler kurmuyordu. Pınar'ın anlattığı kadarıyla Cemal ev kirasını ödüyor ve harçlık gönderiyormuş. Son zamanlarda Cemal'e 'Karına söylerim.' diyerek aldığı paranın meblağının arttırıldığını söylüyordu. Pınar'ın Cemal'den para aldığını kardeşi de biliyordu." ifadelerini kullandı.

Tanığın ifadesinin ardından Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Sibel Gültekin ile Ceren Tunç'un yüzleştirilmesini talep etti.

Sibel Gültekin, sanık Cemal Metin Avcı'nın sürekli ablasını rahatsız ettiğini öne sürdü.

Cemal Metin Avcı'nın evli olduğunu bilmeden önce ablasına kira yardımında bulunduğunu savunan Gültekin, "Olaydan kısa süre önce evli olduğunu öğrendi. Ablam, Cemal'e 'Beni rahatsız edersen eşine söylerim.' dedi. Ablam yüklü meblağlarda para almadı. Kendisi sürekli çalışan bir kızdı." diye konuştu.

Avukat Epözdemir, mahkemede sanığın değil, müvekkilinin yargılanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Bugünkü ifadelerin tamamının yönlendirmeli olduğunu iddia eden Epözdemir, mahkeme heyetinin reddi talebinde bulundu.

Baba Sıddık Gültekin de mahkemede adil yargılama olmadığını savundu ve "Kızım suçluymuş gibi davranılıyor." diyerek duruşma salonunu terk etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve reddihakim talebinin Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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