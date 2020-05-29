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Aktüel

GÜNCELLEME - Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı

Doğum yapan kadının 2 ağabeyi ve babası gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:15:42 -
GÜNCELLEME - Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde pazar tezgahının altında doğum yaptığı iddia edilen kadının 2 ağabeyi ile babası gözaltına alındı.

Türkocağı Caddesi'ndeki pazar tezgahının yanında kan bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, ağabeyiyle pazarcılık yapan H.D'nin (29) açtığı pazar tezgahının altında şalvara sarılı bebeğin cansız bedeni bulundu.

Bekar ve hamile olan H.D'nin 08.00 civarında pazar tezgahının altına girerek doğum yaptığı, bebeği şalvara sararak tezgahın altına bıraktığı iddia edildi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan H.D, savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

H.D'nin ağabeyleri R.D. ve İ.D. ve babası N.D'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.



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