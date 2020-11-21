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Aktüel GÜNCELLEME - Ordu'daki cinayet
Aktüel

GÜNCELLEME - Ordu'daki cinayet

Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan dayı ve yeğeni tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDI

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:40:17 -
GÜNCELLEME - Ordu'daki cinayet

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmüş bulunan Makbule Sarı (74) cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında yüzü aşkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, iki şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüpheli Hayrettin Görgülü (27) olayın meydana geldiği ilçede, yeğeni Serkan Uluz (23) ise Aksaray'da gözaltına aldı.

Dayı ve yeğeni, emniyetteki ifadelerinin ardından Fatsa Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta da ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, "canavarca hisle ve planlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklandı.

Zanlıların, cinayetten bir gün önce evinin yakınındaki bahçede çalıştıkları Makbule Sarı'nın kendilerinden odun satın aldığını, bir gün sonra kiraladıkları araçla evine gittikleri kadının ağzını koli bandı, ellerini de iple bağladıktan sonra 600 lira, televizyon, telefon ve bir çuval fındığı alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri, Sarı'nın evinden çalınan televizyonu çöpte buldu, fındığın satıldığı tüccarı da belirledi. Suçun işlendiği sırada kullanıldığı değerlendirilen eldivenler de yine ekiplerce tespit edildi.

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